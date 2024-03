Defibrillatori negli impianti sportivi, Marano (M5s): “Pubblicato decreto per il contributo a fondo perduto”

“Una dotazione finanziaria pari a 106.700 euro per il 2024 e fino a 500 euro erogabili a ciascun beneficiario per dotare le strutture sportive di un defibrillatore automatico esterno (DAE). Finalmente una risposta concreta al mondo delle associazioni sportive dilettantistiche e uno strumento in più a tutela della salute degli atleti siciliani”.

Con queste parole, la deputata M5s, José Marano, ha commentato la pubblicazione del decreto n. 285 del 20 marzo 2024 a firma di Elvira Amata, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, che destina ai gestori di impianti sportivi con sede nel territorio siciliano un contributo a fondo perduto per l’acquisto dell’importante dispositivo salvavita considerato fondamentale in caso di arresto cardiaco.

“Il decreto assessoriale – prosegue Marano – attua di fatto una norma a mia firma contenuta nell’ultima finanziaria regionale. Faremo di tutto per fare in modo che tutte le domande di contributo vengano soddisfatte. Vogliamo dare un segnale forte: di sostegno economico a chi gestisce gli impianti sportivi ma anche di salvaguardia di tutti i ragazzi che praticano sport”.