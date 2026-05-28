Alonge e Di Rosa firmano il patto di pacificazione: “Uniti per il bene della Città”





L’apparentamento è avvenuto: Giuseppe Di Rosa è entrato ufficialmente nella squadra di Dino Alonge e sarà, in caso di elezione, Vicesindaco di Agrigento. Un comizio che il candidato Alonge ha tenuto all’interno del comitato di Di Rosa e che non ha risparmiato il candidato sindaco Michele Sodano – senza storia, nè moglie, nè figli – con Di Rosa che concordava su tutta la linea. “Io non amo le poltrone .. io voglio lavorare per i cittadini per amore dei cittadini. Oggi abbiamo una prospettiva noi del centrodestra, abbiamo 19 consiglieri comunali… noi abbiamo vinto le elezioni, la governabilità della città non si può governare con 19 all’opposizione“, sottolinea Alonge, che a margine dell’incontro, ha firmato e accolto il progetto civico di Giuseppe Di Rosa, che ricordiamo ha ottenuto 3456 voti.

Un patto di pacificazione, lo ha definito Alonge, un patto che nasce con la volontà di continuare a parlare ai cittadini, e di presentare soprattutto un programma che mira alla rinascita della città. “Il sogno di Dino è quello di tutti i cittadini è quello di pacificare la città, con pace e amore, oggi è il primo passo. Dino non è mai stato il pupo di nessuno, non ha avuto avatar, e c’ha messo sempre la faccia. Bisogna mettere in campo cuore, anima e voglia di fare”, ha detto Alonge.

Tanti gli attacchi che sta ricevendo Giuseppe Di Rosa, visti i suoi precedenti, e viste le sue battaglie contro il centrodestra e il cosiddetto “Sistema Agrigento”; a tutto ciò Di Rosa risponde: “Noi siamo indirizzati allo stesso scopo, dobbiamo vincere la battaglia per questa città, e Dino con questa scelta ha dimostrato di essere Libero. Io non sto buttando 15anni di politica d’opposizione, oggi io voglio dimostrare che posso amministrare dall’interno, e tutto quello che ho detto si può fare”.

Dunque adesso si apre un nuovo scenario in questa campagna elettorale che proseguirà fino a giorno 7 giugno, uno scenario che vede Dino Alonge e la coalizione composta da autonomisti, Forza Italia, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia e Udc, insieme con Giuseppe Di Rosa e il suo programma civico.