Dieci milioni di euro ad Agrigento Capitale della Cultura, Gallo: “Grande attenzione da Schifani”

“Questo contributo avrà certamente una ricaduta positiva sul territorio di Agrigento ma, analogamente, su tutte le manifestazioni connesse a questo importante evento che porrà la città dei templi e tutta la Sicilia al centro del panorama culturale e artistico italiano e internazionale”.

A dirlo è Riccardo Gallo, deputato regionale siciliano di Forza Italia, a proposito dello stanziamento di 10 milioni di euro quale contributo per le iniziative legate ad Agrigento Capitale della cultura italiana 2025, previsto dal Governo Schifani e inserito nella legge di stabilità approvata ieri dalla Giunta.

L’Esecutivo ha deciso che il contributo sarà suddiviso fra le attualità finanziarie 2024 e 2025. ”Da parte di Forza Italia – aggiunge Gallo – non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per questa scelta operata dal presidente Schifani con tutta la Giunta regionale, segnale di grande attenzione per la nostra comunità e per le opportunità che il 2025 offre in termini di sviluppo turistico, economico e culturale”.