Dimissioni medici, Catanzaro: “conferma del degrado della sanità”

“La vicenda delle dimissioni per giusta causa del primario di un’area di emergenza di un ospedale di una città capoluogo, è l’ennesima conferma del degrado della sanità siciliana e della totale assenza di idee da parte del governo regionale”.

Lo afferma oggi Michele Catanzaro, capogruppo all’Ars del Partito Democratico, in seguito alla notizia, ampiamente diffusa dalla stampa, delle dimissioni irrevocabili e per giusta causa del direttore dell’unità operativa di emergenza dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

“Tutta Italia sta accendendo i riflettori sulla sanità siciliana e su alcune situazioni gravissime che nello specifico si sono verificate al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento – dice Catanzaro –. Mi risulta che la struttura sanitaria sia stata sottoposta ad accertamenti da parte dei Nas e che ci sono, come avrebbe scritto il primario dimissionario, gravissime criticità strutturali e di dotazione di personale”.

“Ovunque in Sicilia ci sono tanti casi analoghi – continua Catanzaro – i medici in servizio sono scoraggiati, non riescono a far fronte alla normale turnazione che comporta disservizi in tutti i reparti. I nostri continui allarmi sono stati fino ad oggi colpevolmente disattesi.