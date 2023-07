Disabili, dalla Regione Sicilia pagati oltre 28 milioni per casi gravissimi

Oltre 28 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per i mesi di luglio e agosto 2023. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato la somma relativa a due mensilità, a valere sul Fondo regionale per la disabilità.

“Con l’approssimarsi delle ferie estive, gli uffici dell’assessorato hanno provveduto ad erogare, in anticipo, anche il beneficio relativo al mese di agosto – dichiara l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano – è l’ennesimo segno di grande attenzione da parte del governo regionale per le categorie più fragili”.

I fondi saranno destinati a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di giugno risultano oltre 13 mila.