Dl Sostegni, Italia Viva: “Contributo 20 mln euro a tv locali”

L’emendamento al Decreto Legge sostegni presentato e approvato in Senato, che porta la firma di Donatella Conzatti e di Davide Faraone, prevede la somma di venti milioni di euro per il 2021 per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 alle emittenti radiotelevisive locali.

“La pandemia ha creato momenti di incertezza e precarietà pure nelle piccole emittenti locali, sia radio che tv, che rappresentano il sistema insostituibile dell’informazione immediata e di prossimità. Era importante prevedere una misura di sostegno economico ad emittenti che ogni giorno raccontano la quotidianità dei territori”. Lo afferma il presidente dei Senatori di Italia Viva, Davide Faraone