Dopo quasi mezzo secolo la palestra distrettuale è realtà, Miccichè: “Traguardo storico”

Dopo 40 anni di attesa questa mattina grande festa ad Agrigento per l’inaugurazione della nuova palestra distrettuale di via Ugo La Malfa.

Un’opera pubblica rimasta incompiuta per decenni che oggi diventa realtà grazie all’impegno congiunto di istituzioni, amministrazione comunale e uffici tecnici. “Uno spazio moderno, sicuro e multifunzionale, pensato per i nostri giovani, le famiglie, le scuole e il mondo dello sport”, dichiara l’assessore Gerlando Piparo che ha lavorato in prima persona per portare al termine questo progetto.

Al taglio del nastro il sindaco Franco Miccichè soddisfatto del risultato: “Traguardo storico per la nostra comunità; simbolo di una città che si rialza, che guarda avanti con coraggio e costruisce il proprio futuro”.

Oltre alle istituzioni locali e civili, presente le associazioni che si occuperanno della palestra,e il deputato nazionale Lillo Pisano. “Questa struttura è la dimostrazione che, quando c’è la volontà politica e amministrativa, anche i capitoli più difficili della storia urbana possono trovare una conclusione positiva”.