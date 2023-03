Droghe tra i giovani, nasce un intergruppo parlamentare all’Ars

Nasce un intergruppo parlamentare all’Ars per combattere l’uso di droghe da parte degli adolescenti. A fondarlo sono il deputato di Sud chiama nord, Ismaele La Vardera, che sarà il presidente, insieme con altri 12 colleghi di Sala d’Ercole. L’intergruppo ‘sul fenomeno del consumo di droghe negli adolescenti’ sarà costituito da tutte le forze politiche, a partire dal Partito democratico che ha aderito con Tiziano Spada (vicepresidente vicario), Valentina Chinnici e Fabio Venezia. Il Movimento 5 Stelle è presente con Martina Ardizzone e Adriano Varrica. Dall’opposizione anche i colleghi deluchiani di La Vardera: Ludovico Balsamo e Alessandro De Leo. Per quanto riguarda la maggioranza, invece, Nicoló Catania, Giusi Savarino e Giuseppe Zitelli a rappresentare Fratelli d’Italia, il leghista Vincenzo Figuccia e per Forza Italia Michele Mancuso. “Ho visto interesse da parte di tutte le forze politiche che ci tengo a ringraziare – dice La Vardera -. Si tratta di un tema troppo importante che merita l’attenzione delle istituzioni, tutte”.