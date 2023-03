Elezioni a Sambuca di Sicilia, ufficializza la sua candidatura a sindaco Tommaso Ciaccio

Si scaldano i motori delle elezioni prossime amministrative che si svolgeranno il 28 e 29 maggio a Sambuca di Sicilia. A scendere in campo e ad ufficializzare la candidatura a primo cittadino è Tommaso Ciaccio.

“Ho ricevuto numerose richieste di esponenti politici locali, di amici e di cittadini determinati a sostenermi e a scendere in campo con me. Sono un politico che ha orbitato prima nella DC, poi in Forza Italia ed adesso sono vicino alle posizioni di Cuffaro. Sono al lavoro per la formazione di una lista Civica. Ho il sostegno di una squadra di almeno 8 esponenti tra le fila di Forza Italia, Mpa e Democrazia Cristiana ed elementi del centro sinistra. Persone note per la loro serietà e per il loro impegno nel sociale”, dichiara in una nota il candidato che è già stato in precedenza impegnato nella politica dal 2008 al 2013 come vicesindaco con l’ex sindaco Martino Maggio.

Dal fronte dell’amministrazione uscente, guidata da Leo Ciaccio, ancora nulla trapela di ufficiale.