Erosione costiera a Licata, Restart-5Stelle: “Problema serio che richiede soluzioni certe”

“La notizia, diffusa dal Sindaco Balsamo, di un finanziamento di 5 milioni di euro destinato alla protezione del litorale in località Playa, ci lascia sicuramente ben sperare. Tuttavia, a meno che il Sindaco non si sia basato su ulteriori fonti, ancora non ufficialmente rese pubbliche, l’intervento in questione risulta al momento inserito nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e accompagnato dalla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come previsto dall’art. 3 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023, nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Si tratta, dunque, di atti propedeutici all’avvio della progettazione e non di un finanziamento formalmente assegnato. Parlare oggi di risorse già ottenute sembra essere assolutamente prematuro rispetto allo stato reale della procedura”, dice il Gruppo consiliare Restart – 5 stelle composta dai consiglieri Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna.

“Riteniamo importante che le istituzioni comunichino alla cittadinanza gli obiettivi da raggiungere; ma riteniamo che tali comunicazioni debbano essere fatte con trasparenza e precisione, senza toni trionfalistici da campagna elettorale, che possono ingenerare aspettative attualmente non fondate. Il tema dell’erosione costiera interessa l’intero tratto che da Torre di Gaffe si estende fino a Falconara, e necessita di un intervento organico e coordinato che superi la logica degli interventi parziali. In questa direzione, il gruppo Restart Cinque Stelle, anche attraverso l’impegno costante dell’on. Angelo Cambiano, ha più volte sollecitato una pianificazione strutturale, tanto è vero che nella seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 marzo 2025, è stata formalmente richiesta un’accelerazione delle procedure per la messa in sicurezza del territorio costiero licatese. In attesa dei dovuti chiarimenti, conclude il gruppo consiliare, confidiamo che si possa giungere in tempi certi alla progettazione esecutiva e al reperimento delle risorse necessarie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e costiero di Lìcata.”