Europee, Leoluca Orlando a Racalmuto: “riportiamo il Mediterraneo al centro dell’Europa”

“Il mio obiettivo è riportare centralità del Mediterraneo al Parlamento Europeo. Noi vogliamo portare in Europa l’identità del Mediterraneo, molto spesso disprezzato da altri Paesi, sottovalutato per le sue potenzialità. Il Mediterraneo rappresenta 1% dei mari del mondo, da qui passa 20% di commercio mondiale e telecomunicazioni, in 10 anni è stato attraversato da 1 milione migranti con 28 mila morti accertati. L’Europa deve essere una grande intuizione, dobbiamo portare la pace”. Cosi Leoluca Orlando, capolista nelle Isole per Alleanza Verdi Sinistra alle Elezioni Europee 2024, presente a Racalmuto per sostenere la candidatura a sindaco del giornalista Salvatore Picone.

E tra i temi al centro della politica di Orlando anche crisi idrica e siccità. “Rispetto all’agricoltura, c’è un collegamento tra barconi migranti e trattori degli agricoltori perché sono conferma del nesso tra questione sociale e ambientale. Il migrante fugge da guerre, fame e desertificazione causate da cambiamento climatico. Non solo siccità, l’acqua viene sprecata, non ci sono dissalatori e le dighe non sono mai state collaudate, ma come se non bastasse l’Unione Europea investe quasi il 50% del bilancio per l’agricoltura, e si protesta perche aumentano le costi di produzioni e nessuno controlla i prezzi di vendita”, ha concluso Orlando.