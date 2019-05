Europee, seggi aperti: Mattarella ha votato a Palermo

Seggi aperti anche in Sicilia dalle 7 alle 23 oggi per il rinnovo del Parlamento Europeo. Sono circa 427 milioni i cittadini chiamati al voto nei 28 Paesi membri, 51 milioni in Italia per scegliere i propri 76 rappresentanti a Strasburgo (73 in carica subito, gli altri 3 dopo la Brexit).

Nell’Isola gli elettori chiamati alle urne sono 4milioni 700mila. Si vota fino alle 23 e subito dopo comincera’ lo spoglio delle schede.

Nella circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna, i seggi in palio sono otto. I seggi vengono assegnati con il sistema proporzionale puro. La scheda della circoscrizione Isole e’ rosa.

Il Presidente della repubblica Sergio Mattarella ha votato questa mattina poco dopo le 9:00 a Palermo per le elezioni europee. Il Capo dello Stato si è recato, come di consueto, nel seggio 535 dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII – Piazzi” nel quartiere Libertà, nei pressi della sua abitazione palermitana.