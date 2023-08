Ferragosto a San Leone, Cantone: “Tutto si è svolto in tranquillità”

Un Ferragosto tutto sommato tranquillo è quello che emerge da un primo bilancio, alla fine del weekend più caldo dell’estate: il risultato di uno sforzo sinergico tra Forze di Polizia e Istituzioni per garantire il bene primario della sicurezza. Il piano varato dalla Prefettura ha funzionato; massiccia presenza di forze dell’ordine sia lungo le strade che appiedati in spiaggia, in centro città e a San Leone, hanno fatto si che tutto si svolgesse nei migliori dei modi.

L’assessore alla Polizia municipale Carmelo Cantone, rivolge innanzitutto un plauso alla Prefettura ed alla Questura di Agrigento che hanno coordinato magistralmente tutte le forze di Polizia che hanno agito armonicamente con impegno e dedizione, durante il lungo weekend di ferragosto, per garantire su tutto il nostro territorio la sicurezza pubblica, assicurando alla nostra città la necessaria tranquillità .

L’Assessore Cantone rivolgendosi poi al personale del Comando di polizia locale di Agrigento, ne loda la gestione delle numerose criticità emerse negli ultimi quattro giorni: “il Comune di Agrigento ha messo in atto un piano traffico eccezionale per garantire un ambiente sicuro e organizzato durante le festività; i nostri Vigili Urbani, si sono faticosamente impegnati per assicurare alla cittadinanza i servizi di assistenza, di vigilanza, di operatività funzionale, oltre che di prevenzione e repressione dei reati connessi sino al termine dello stato di emergenza di questi particolari giorni ; con un determinante impegno in favore della cittadinanza, hanno svolto

tutte le attività con abnegazione, senso del dovere e spirito di servizio, dimostrando di possedere un elevato grado di professionalità. È importante – conclude Cantone – che le misure prese abbiano portato a un’esperienza più piacevole per tutti.”