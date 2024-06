Festa dell’Arma dei Carabinieri, Schifani: “siete l’emblema del valore e dell’integrità”

“In occasione della vostra giornata, a nome di tutti i siciliani desidero esprimervi la nostra profonda gratitudine e ammirazione per il vostro impegno quotidiano nella protezione della nostra comunità.La vostra dedizione, il coraggio e la professionalità rappresentano un baluardo di sicurezza e speranza per tutti noi.Grazie per il vostro inestimabile servizio e per il sacrificio che compiete ogni giorno per garantire la nostra tranquillità. Siete l’emblema del valore e dell’integrità, e la vostra presenza è un faro che guida la nostra società verso un futuro migliore e più sicuro.Con sincera riconoscenza a tutti i Carabinieri, nel 210° anniversario della fondazione dell’Arma”. Queste le parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani in occasione del 210° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.