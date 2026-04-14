Forza Italia Giovani, Jessica Ruffino coordinatrice cittadina a Palma di Montechiaro

Jessica Ruffino è stata nominata coordinatrice cittadina di Forza Italia Giovani a Palma di Montechiaro. La decisione segna un ulteriore passo nel rafforzamento del movimento giovanile del partito sul territorio, con l’obiettivo di consolidare la presenza dei giovani nella vita politica locale.

Ruffino, laureata in Giurisprudenza, è attualmente consigliera di amministrazione all’ERSU e da tempo è impegnata nelle liste universitarie. Nel corso della sua attività si è distinta per serietà, determinazione e spirito di iniziativa, qualità che hanno contribuito alla sua crescita politica e alla fiducia accordatale dal partito.

Soddisfazione per la nomina è stata espressa dalla coordinatrice cittadina di Forza Italia, Letizia Pace, che ha sottolineato il valore del coinvolgimento delle nuove generazioni: “La presenza dei giovani in politica rappresenta un valore fondamentale perché porta nuove energie, idee innovative e uno sguardo attento alle esigenze del futuro. È proprio attraverso il loro impegno che possiamo costruire una classe dirigente preparata e consapevole”.

Jessica Ruffino ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico, ribadendo la volontà di contribuire attivamente alla crescita del territorio: “Credo in una politica fatta di presenza, ascolto e risultati concreti: oggi più che mai è il momento di trasformare l’impegno in azione e costruire, insieme, il futuro che vogliamo”.

I cinque consiglieri comunali di Forza Italia a Palma di Montechiaro rimarcano che “la nomina di Jessica Ruffino rappresenta un segnale importante per il rinnovamento del partito a livello locale, puntando su competenze, partecipazione e protagonismo giovanile”.