Fratelli d’Italia, il consigliere comunale di Favara Marco Bacchi aderisce al partito

Il consigliere comunale di Favara Marco Bacchi aderisce a Fratelli d’Italia. Ad annunciarlo lo stesso Bacchi in una nota: “Dopo un periodo di riflessione ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia, lo faccio con grande entusiasmo e sposandone appieno il progetto politico.Oggi il partito del Presidente Giorgia Meloni, oltre ad essere autorevolmente alla guida del Paese, rappresenta un punto di riferimento assoluto per il nostro territorio.Ringrazio il deputato nazionale, on. Manlio Messina, e il dirigente provinciale del partito, assessore comunale di Agrigento, Costantino Ciulla, che mi sono stati vicini nel mio percorso decisionale e mi metto fin da subito a disposizione, convinto che lavorando con impegno, unitamente a tutta la classe dirigente locale, nessun traguardo ci sarà precluso”.

Il neo consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Marco Bacchi, alle ultime elezioni ha ottenuto 583 preferenze, risultando tra i più votati nella tornata elettorale favarese.