Politica

“Giustizia e Sicurezza, non solo parole” fa tappa ad Agrigento

L’iniziativa, promossa dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, è stata organizzata sotto la guida della coordinatrice cittadina Paola Antinoro

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Ha fatto tappa in piazza Giglia a San Leone il tour informativo “Giustizia e Sicurezza, non solo parole” di Fratelli d’Italia. L’evento, tenutosi ieri pomeriggio, è stato organizzato sotto la guida della coordinatrice cittadina Paola Antinoro. 

“Insieme all’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino, al presidente provinciale Adriano Barba, ai sindaci del territorio, ai consiglieri comunali, agli assessori e a tutta la classe dirigente del partito, abbiamo incontrato cittadini e turisti per raccontare l’impegno concreto e i risultati ottenuti dal governo Meloni in tema di giustizia, sicurezza e legalità – ha spiegato Antinoro – . Un’occasione di dialogo diretto e trasparente, per rafforzare il rapporto tra istituzioni e territorio. Un ringraziamento speciale va a Gabriele Navarra, presidente di Gioventù Nazionale, per il prezioso contributo alla splendida organizzazione dell’evento”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

“Giustizia e Sicurezza, non solo parole” fa tappa ad Agrigento
Agrigento

Si è reso protagonista di una rissa in via Atenea, Daspo per tunisino
Agrigento

Tentano furto in abitazione ma vengono messi in fuga dalle telecamere interne: al via indagini
Catania

Ennesima sparatoria a Catania, il procuratore Curcio: “La risposta dello Stato non si farà attendere”
Sciacca

Marito e moglie rischiano di annegare, salvati da due bagnini
Realmonte

Realmonte, nido caretta caretta distrutto dalla mareggiata