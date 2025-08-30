“Giustizia e Sicurezza, non solo parole” fa tappa ad Agrigento

Ha fatto tappa in piazza Giglia a San Leone il tour informativo “Giustizia e Sicurezza, non solo parole” di Fratelli d’Italia. L’evento, tenutosi ieri pomeriggio, è stato organizzato sotto la guida della coordinatrice cittadina Paola Antinoro.

“Insieme all’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino, al presidente provinciale Adriano Barba, ai sindaci del territorio, ai consiglieri comunali, agli assessori e a tutta la classe dirigente del partito, abbiamo incontrato cittadini e turisti per raccontare l’impegno concreto e i risultati ottenuti dal governo Meloni in tema di giustizia, sicurezza e legalità – ha spiegato Antinoro – . Un’occasione di dialogo diretto e trasparente, per rafforzare il rapporto tra istituzioni e territorio. Un ringraziamento speciale va a Gabriele Navarra, presidente di Gioventù Nazionale, per il prezioso contributo alla splendida organizzazione dell’evento”.