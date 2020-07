Il Camilleri conteso da politici trasformisti

di Agostino Sparato. Il giorno dopo le polemiche campanilistiche su Andrea Camilleri, stridenti con la sua rilevanza letteraria internazionale, sarebbe più opportuno interrogarsi sul perché i film derivati dai suoi romanzi siano stati girati lontano dalle sue “Vigata” (Porto Empedocle) e “Montelusa” (Agrigento).”le due città rivali”. Come ho tentato di fare a tempo debito con “Il Montalbano conteso: lo psicodramma tutto siculo della “politica spettacolo”.

L’appropriazione indebita del commissario.Si tratta di una sorta di psicodramma latente in tanti cittadini di Porto Empedocle, Agrigento e dei dintorni, dovuto alla trasposizione, per esigenze di scenografia, dei luoghi di Montalbano da quelli naturali dell’agrigentino (immaginati dall’empedoclino Andrea Camilleri) a quelli elettivi del ragusano.

Un turbamento diffuso che cova, silente, nell’intimo di ciascuno e che si ridesta ogni qual volta viene riproposta la miniserie televisiva del celebre commissario.

Mi spiego. Nei vari romanzi, Montalbano è in servizio al commissariato di Vigàta, alias Porto Empedocle; ha casa e fa il bagno a Marinella, nota spiaggia empedoclina, dipende dalla Questura di Montelusa, alias Agrigento, si sposta con la sua Fiat Tipo nelle zone dei vari delitti di sua pertinenza da Gallotta (Giardina Gallotti) a Montaperto e talvolta si spinge fino a Fiacca, alias Sciacca.

Nelle fiction, invece, questi luoghi si trovano in provincia di Ragusa: il commissariato a Scicli, l’abitazione del commissario a Punta Secca, la Questura a Ragusa-Ibla e via di questo passo. Il discorso vale anche per i cognomi dei personaggi: Picarella, Catanzaro, Catarella, Luparello, lo stesso Montalbano. Non so come Camilleri li abbia scelti, ma quelli citati non ce li vedo proprio in provincia di Ragusa.

A parte i riferimenti topografici e le rivendicazioni campaniliste, c’è da rilevare che tale trapianto comporta un certo valore aggiunto in favore dei centri del ragusano toccati dalla fiction i quali abilmente la sfruttano per vendere i ‘luoghi di Montalbano’ sui mercati turistici italiani ed esteri.

Tutto ciò brucia, soprattutto ad Agrigento dove, lo scorso anno, si è riusciti a perdere il 20% delle sue già grame presenze. Il verbo ‘riuscire’ è appropriato, poiché ci vuole davvero una certa abilità per far perdere quote importanti di turisti ad una città che possiede un mare incantevole e uno dei più importanti patrimoni archeologici del pianeta.

Da qui nasce il disagio che, certo, non può essere risolto con un rivendicazionismo generico e perdente.Molti hanno gridato allo scandalo dell’appropriazione indebita da parte degli iblei. Per poco non scoppiava una nuova guerra tra siculi e sicani. Ma nessuno si è mai seriamente, e pubblicamente, chiesto i motivi che hanno indotto la produzione ad optare per i siti della provincia di Ragusa.

Una statua per Luca Zingaretti.Nemmeno gli amministratori di Porto Empedocle i quali, per affermare una sorta di diritto esclusivo, hanno deciso di aggiungere al nome del sommo filosofo quello più spettacoloso di Vigàta. L’espediente non è servito granché. Tuttavia, il sindaco della cittadina marinara, Cologero Firetto dell’Udc, qualche tempo fa è tornato alla carica (vedere tra le news).

Ai ragusani ha rilanciato la sfida tirando fuori una sorta di ‘arma segreta’ ossia “l’incarico – si legge in un’agenzia – conferito ad uno scultore per la realizzazione di una statua, a grandezza naturale, del commissario Salvo Montalbano, eroe positivo, che sarà collocata sul marciapiede del corso principale…affinché rimanga perennemente ‘in servizio’ fra la sua gente”.

E così l’attore romano Luca Zingaretti, sarà effigiato, nel fiore della vita, con una bella statua che fiancheggerà quella del Premio Nobel agrigentino, Luigi Pirandello, eretta però a 50 anni dalla morte. Quando la realtà supera la fantasia!

Non è un caso se in questa provincia siano nati ben tre importanti scrittori italiani: Pirandello, Sciascia e Camilleri.

La statua è un modo, un po’ grottesco, per aggirare il vero problema, per evitare la fastidiosa domanda. Forse, perché si teme che la risposta sarebbe imbarazzante per un’intera classe dirigente che ha favorito lo sfacelo edilizio ed economico della gran parte dei comuni della provincia agrigentina, in primis dei loro centri storici. Montalbano a Ragusa è, infatti, un impietoso atto d’accusa contro politici imbelli e trasformisti e contro stuoli d’imprenditori assistiti che hanno lasciato marcire il centro storico di Agrigento-Montelusa, uno dei più antichi della Sicilia, e liquidato una realtà portuale e industriale come quella di Porto Empedocle-Vigàta.



Oggi, l’unica prospettiva praticabile è ancora l’emigrazione. Decine di migliaia di giovani lavoratori e studenti vanno avanti e indietro per l’Italia, magari incrociando nel loro peregrinare gruppi di clandestini disperati, approdati a Lampedusa e in vari punti della costa agrigentina.Di nuovo, l’inferno dello sradicamento, della diaspora…

Ecco alcuni versi delle “poesie incivili” di Andrea Camilleri

Il pesce, si sa, comincia a puzzare dalla testa.

Oggi la testa del pesce è letteralmente fetida,

ma la metà degli italiani s’inebria a quel fetore,

se ne riempie i polmoni come aria di montagna.

Ci furono, un tempo, le convergenze parallele.

Per quest’assurdo geometrico inventato

da un povero statista, fu tutto un gran ridere.

Era stato, invece, assai buon profeta.

Oggi la convergenza parallela è d’uso

comune tra il governo e la sua opposizione.

A non rispettarla sono solo i binari, altrimenti

i treni deraglierebbero, come farà l’Italia.

Le Istituzioni vanno rispettate, proclama

l’uomo del Quirinale. Ma quando le Istituzioni

non rispettano per prime se stesse, come

si fa a rispettarle? Il rispetto, Signor Presidente,

non s’impone per legge, lo si guadagna

giorno dopo giorno, sul campo. Allora non

si rivolga a noi, comuni cittadini, ma ai

cosiddetti onorevoli di poco o nulla onore.