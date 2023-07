Il marciapiede di viale Emporium, Liberi e Solidali: “Disabili dimenticati”

“Ennesimo episodio dell’assoluta mancanza di sensibilità e rispetto nei confronti dei cittadini da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Purtroppo non ci stupisce la “dimenticanza” sul marciapiede di viale Emporium, e’ solo l’ennesima conferma di come l’inclusivita’ non sia nell’agenda di questa Amministrazione, di come dopo aver cambiato l’Assessore Tuttolomondo, l’attenzione per le disabilità sia completamente cessata. Il marciapiede in questione, che non rispetta le norme di accessibilità e rappresenta un ostacolo per le persone con disabilità, è un affronto alla dignità e alla libertà di movimento dei cittadini agrigentini. È inaccettabile che i residenti disabili debbano affrontare mille peripezie solo per spostarsi liberamente all’interno della propria città.

Chiediamo, pertanto, al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di fornire immediati chiarimenti sulla questione del marciapiede di Viale Emporium e di spiegare quali politiche intendano adottare per rendere Agrigento una città più inclusiva, accessibile e a misura d’uomo”. Così in una nota il Gruppo Consiliare del Movimento Liberi e Solidali di Agrigento, rappresentato dai consiglieri Hamel, Bongiovì e Zicari che continuano: “da quasi due anni chiediamo la nomina del garante per i disabili, ma nulla.

È iniziata la stagione estiva e nessuno parla di accessi al mare per le carrozzine (come del resto del Pudm, approvato dal Consiglio Comunale ma arenato in qualche cassetto!) Come movimento ci dichiariamo preoccupati ed amareggiati da queste continue dimenticanze nei confronti dei cittadini più fragili. Ribadiamo con forza che le nostre priorità di Governo non sono i concerti ma rendere la nostra città: pulita, inclusiva, sicura, smart e green! Speriamo che il Sindaco in questi ultimi due anni di mandato, inizi a dare spazio alle priorità di cui noi ci facciamo portavoce: meno eventi più servizi! E porteremo questi temi all’interno del Consiglio presentando oggi stesso le relative interrogazioni!”, concludono Hamel, Bongiovì e Zicari. “Riteniamo che sia fondamentale porre fine a questa serie di mancanze da parte dell’Amministrazione Comunale e lavorare per una città che rispetti i diritti e le esigenze di tutti i suoi cittadini. Chiediamo un’azione immediata e un impegno concreto per garantire un futuro migliore per Agrigento.”