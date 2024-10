Il presidente Schifani ad Assisi ricorda Biagio Conte: “una figura che incarna lo spirito francescano”

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel suo messaggio istituzionale in occasione delle celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d’Italia, che si sono aperte ad Assisi, ha ricordato la figura del missionario laico Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e Carità di Palermo, morto il 12 gennaio del 2023. “Una figura che per noi siciliani ha incarnato pienamente lo spirito francescano – ha ricordato Schifani -. Fratel Biagio, con il suo instancabile impegno a favore degli ultimi, dei poveri e degli emarginati, ha rappresentato una testimonianza vivente di quei valori di carità e servizio che San Francesco ci ha lasciato in eredità”. Il governatore ha poi ricordato il rapporto “di grande rispetto e ammirazione” che lo legava a Biagio Conte. “Ho avuto l’opportunità, nel corso della mia vita politica e istituzionale, di incontrarlo diverse volte e di confrontarmi con lui – le parole di Schifani -. L’ultima volta proprio qualche ora prima della morte, quando al suo capezzale, guardandomi, mi disse: ‘Mi raccomando, presidente, non ti dimenticare degli ultimi'”. Secondo il presidente della Regione Siciliana “la dedizione totale di soccorrere i più bisognosi, il vivere con umiltà e in povertà” da parte di Biagio Conte “erano il segno tangibile della presenza di quei valori francescani nella nostra società contemporanea”. E ancora: “Biagio Conte, con la sua vita dedicata agli ultimi, ci ha insegnato che l’impegno per il prossimo non può conoscere pause o compromessi – ha continuato Schifani -. La sua opera continua a vivere nel cuore della Sicilia e il suo esempio ci sprona a non voltare mai lo sguardo di fronte alla povertà e all’emarginazione”.