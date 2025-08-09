dalla Regione
Il Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana all’Ars: “Profondo rammarico per la bocciatura della norma a sostegno dell’editoria”
PALERMO (ITALPRESS) – Il Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana ribadisce il proprio “profondo rammarico per la bocciatura della norma a sostegno dell’editoria contenuta nella manovra ter, un segnale grave che rischia di indebolire ulteriormente un settore già in forte difficoltà e di colpire il diritto dei cittadini ad essere informati in modo libero, corretto e […]
Redazione
