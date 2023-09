Il vicepremier Salvini a Caltanissetta per la prima festa della Lega

Giovedì 14 settembre a partire dalle ore 17.30 a Caltanissetta presso il Centro Culturale “Michele Abbate” si terrà la festa della Lega, con la presenza del segretario federale, nonché vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Si tratta della prima festa della Lega in Sicilia, con la presenza di autorevoli ospiti, e tutti i deputati e i dirigenti di partito. Presente, inoltre, uno spazio dedicato al gruppo identità e democrazia al Parlamento europeo.

“Si tratta di una occasione per discutere insieme di politica, progetti e del futuro della nostra terra: la Sicilia. Sarà altresì una occasione, per dare spazio alle tradizioni siciliane, alla degustazione dei prodotti di eccellenza e per assistere ad alcune esibizioni. “E’ attraverso un’azione costante e tenace di lavoro serio e convinto sul territorio come quello che stiamo portando avanti, che la Lega può radicarsi e avanzare vittoriosa anche nella terra di Sicilia”, commenta l’europarlamentare della Lega e Commissario regionale per la Sicilia, Annalisa Tardino