dalla Regione

In Sicilia il centrosinistra scende in piazza per chiedere le dimissioni di Schifani

La manifestazione è in programma in piazza Indipendenza a Palermo il prossimo 13 ottobre, alle 14

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 In Sicilia il centrosinistra ha deciso di scendere in piazza per chiedere le dimissioni del governatore Renato Schifani. A lanciare l’invito agli alleati a organizzare la manifestazione, raccolto dai segretari dei partiti della coalizione, è stato il leader del Pd in Sicilia Anthony Barbagallo. Si ritroveranno davanti al Palazzo della Regione, in piazza Indipendenza a Palermo il prossimo 13 ottobre, alle 14, Pd Sicilia, M5s, Controcorrente, Sinistra Italiana, Europa Verde, Italia Viva, +Europa, +Uno), Progetto Civico Italia, Psi, Sinistra Futura, PeR, Spazio Civico e Possibile. “Schifani ha fallito. Tutti i suoi principali alleati più fidati non si sono dimostrati tali. E lui non parla, dissimula, non si assume la responsabilità delle azioni delle persone che ha scelto personalmente. Il caso di Gaetano Armao (per il quale la Procura ha chiesto l’arresto per corruzione), l’ultimo in ordine di tempo, è la goccia che fa traboccare il vaso”, sostiene il centrosinistra. Ed “è gravissimo anche quanto sta emergendo ancora una volta nella sanità, dallo scandalo delle assunzioni all’ospedale Cervello, alla vicenda delle cure palliative fino al caos per le liste d’attesa. Ora basta. Ha scelto di tacere. E allora si dimetta, in silenzio”

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