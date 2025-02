Ismaele La Vardera presenta il nuovo movimento politico: “La sfida più grande della mia vita”

Ismaele La Vardera, deputato regionale eletto nella lista di ‘Sud chiama Nord’ e iscritto al gruppo misto dell’Ars dall’ottobre del 2024, presenta il suo nuovo movimento. L’appuntamento è per venerdì 14 febbraio, alle 16.30, al Mercato San Lorenzo di Palermo.

“Durante l’evento – si legge in una nota – saranno svelati il nome, il simbolo e la mission del movimento e interverranno sul palco diverse personalità che hanno già deciso di sostenere pubblicamente questo nuovo progetto politico promosso dal deputato regionale”. Presenti anche i leader di partito dell’attuale opposizione al governo Schifani. “Il cuore batte forte – aveva scritto La Vardera nei giorni scorsi su Facebook – oggi 30 gennaio presso lo studio notarile Maccarone di Palermo è nato ufficialmente il nostro movimento. Questa firma rappresenta forse la sfida più grande della mia vita, ma in fondo penso: che senso ha vivere se non si ha il coraggio di lottare? Sogniamo di unire le cellule sane che vogliono riscattare questa terra”.