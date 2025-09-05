Ilenia Lazzarin di “Un posto al sole” turista alla Valle dei Templi

L’attrice Ilenia Lazzarin, una dei volti più amati della soap “Un posto al sole” in onda su Rai 3, ha scelto la Sicilia, Agrigento e Palermo per trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme al suo compagno, al figlio e ad alcuni amici.

Su Instagram l’attrice ha postato alcuni scatti all’interno del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, tra il tempio di Ercole, il Tempio di Giove, il Tempio della Concordia.

“Sarò impopolare, si bello il mare, bella la villa, la piscina, ma l’emozione della Valle dei Templi, 2500 anni di storia dove puoi respirare l’aria e calpestare la loro terra. Il Tempio della Concordia è il tempio dorico meglio conservato al mondo. Stiamo parlando di 2500 anni fa… una roba impensabile!!! Inimmaginabile.

Nell’epoca della Al tutto questo sembra fantascienza… o un miracolo della storia, del tempo, della nostra evoluzione. Sempre bello. Sempre suggestivo. Si la parte più bella di questa vacanza”, scrive la Lazzarin. Nelle foto anche qualche scatto tra lo street food palermitano presso la Vucciria.

Nei giorni scorsi a concedersi un momento di relax tra i templi anche l’ex calciatore e allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi abbracciato insieme alla moglie, davanti lo splendore del Tempio della Concordia.