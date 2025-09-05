Disperso in mare, ritrovato il corpo senza vita di Nino Cusmano

Ritrovato dopo quattro giorni di ricerche in mare il corpo senza vita di Nino Cusmano, il diportista 72enne, disperso dal primo settembre. Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto questa mattina sulla battigia di Punta Rio.

Le operazioni SAR (Search and Rescue) erano scattate a seguito di una segnalazione dei familiari dell’uomo, che anche attraverso i social hanno chiesto aiuto a quanti, volontari, potessero dare una mano alla Capitaneria di Porto, che si è subito mobilitata, insieme a Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine, per mare e per terra. Il mezzo aereo della Guardia Costiera, nel pomeriggio di mercoledì 3 settembre, ha rinvenuto il natante alla deriva, senza nessuno a bordo. Si trovava a circa 12 miglia al traverso della località Lido di Noto. Il telefono ed alcuni effetti personali ritrovati, sono stati consegnati alla magistratura.

Le ricerche sono andate avanti senza sosta, con l’impiego di mezzi navali ed aerei della Guardia Costiera, con l’ausilio di velivoli della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco e dell’Aeronautica. Ogni ora che passava erodeva sempre di più la speranza di un lieto fine, soprattutto dopo il rinvenimento dell’imbarcazione.