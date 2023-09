L’ex premier Giuseppe Conte a Lampedusa: “Raccogliere istanze della gente”

È iniziata in piazza della Libertà, a Lampedusa, l’assemblea cittadina promossa dalla comunità locale per fare il punto sulla situazione nell’isola dopo la raffica di sbarchi dei giorni scorsi e la visita del premier Giorgia Meloni. Ad assistere seduto in prima fila accanto ai cittadini il leader del M5S, Giuseppe Conte, accolto dagli applausi. L’ex premier da stamani è sull’isola. Dopo la tappa al Poliambulatorio e in parrocchia, ha incontrato una delegazione di imprenditori e pescatori. Subito dopo si è recato al molo Favaloro, dove era in corso uno sbarco, per parlare con chi presta soccorso ai migranti e con il mediatore culturale Moussa Koulibaly, osservando anche il cimitero dei barchini.

“La politica non può girarsi dall’altra parte, deve raccogliere le istanze della gente deve star vicino a questa comunità che si sente abbandonata. La politica ha fatto finto di nulla. La politica sugli sbarchi è un fallimento questo governo lo deve ammettere. Cerchiamo d’intervenire in modo costruttivo senza più bluff comunicativi in modo serio per cercare di venire incontro alle istanze di questa comunità”. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a Lampedusa prima di andare in piazza della Libertà dove si sta svolgendo l’assemblea cittadina sull’emergenza migranti.