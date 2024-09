Licata, i consiglieri Russotto e Augusto lasciano la Dc e aderiscono al gruppo misto

Si conclude, per i consiglieri comunali di Licata Giuseppe Russotto e Tiziana Augusto, il percorso in comune con la Democrazia Cristiana del Presidente Totò Cuffaro. I due consiglieri comunali, primo e terza degli eletti in occasione delle amministrative del Maggio del 2023, annunciano di lasciare la DC per aderire al gruppo misto.

“È stato un onore – è il commento di Russotto ed Augusto – fare una parte del nostro percorso politico con la Democrazia Cristiana del Presidente Totò Cuffaro. Un’esperienza che ci ha fatto crescere, condividendo i valori del partito. Ringraziamo sia il Presidente Cuffaro, sia il Capogruppo all’Ars Carmelo Pace per l’opportunità che ci hanno dato”.

“Adesso – aggiungono i due consiglieri comunali – le nostre strade si dividono. Abbiamo infatti deciso di lasciare la DC per aderire al Gruppo Misto, ma la stima nei confronti di chi ci ha accolto nel partito rimane immutata. Continueremo ad operare, su posizioni diverse, nell’interesse esclusivo della Città di Licata”.