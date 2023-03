Menfi, si dimette l’assessore Palermo; Mauceri: “motivazione non riscontrate dai fatti”

Mancano poco più di due mesi alle elezioni amministrative a Menfi per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale e un altro assessore della giunta Mauceri si è dimesso. Si tratta dell’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Mariano Palermo, entrato a far parte della giunta dopo le dimissioni di Agostino Alcuri.

“Il mio apporto alla Sua amministrazione non è più né utile né gradito.Pertanto, con la presente rassegno le mie dimissioni da Assessore.La ringrazio per avermi dato l’opportunità di servire i cittadini di Menfi e di aver potuto dare, anche se ritenuto di poco conto, tutto il mio apporto anche professionale ad un territorio meraviglioso”, cosi nella lettera l’ormai ex assessore Palermo.

Dal canto suo il sindaco Mauceri si dice stupita e vuole ribadire il proprio impegno a portare avanti con fermezza l’attività amministrativa avendo a cuore il bene della comunità di Menfi. “Le motivazioni indicate nella lettera di dimissioni non sono sono riscontrate nei fatti”, dice il sindaco Mauceri che spiega in una nota cosa è accaduto in riferimento ai motivi addotti dal professionista: “In data 6 marzo 2023 è stato pubblicato dall’Ufficio Tecnico un avviso relativo ad una manifestazione di disponibilità dei locali del Centro Civico, tutto ciò in assenza di condivisione con gli organi istituzionali preposti. Inoltre la revoca del suddetto avviso risulta un atto dovuto, dato che l’immobile comunale in questione non è inserito nel Piano delle Dismissioni e Valorizzazioni, di competenza del Consiglio Comunale. Tutto ciò a tutela della correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa dell’ente. Si precisa infine che il difetto procedurale e la necessaria revoca in autotutela sono stati discussi con l’assessore Palermo in data 14.03.2023, alla presenza della Giunta Comunale, a seguito della circolare del Segretario Generale con protocollo numero 5566 della stessa data”.