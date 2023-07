Migranti, Commissione Europea stanzia 14 milioni di euro per Lampedusa

“La Commissione continua a sostenere l’Italia nella gestione della migrazione. In considerazione dell’aumento del numero di arrivi via mare registrati in Italia nel 2023 e delle situazioni di sovraffollamento particolarmente frequenti nell’hotpot di Lampedusa, la Commissione fornirà un ulteriore sostegno finanziario di emergenza di oltre 14 milioni di euro per migliorare le condizioni di accoglienza dei migranti che sbarcano nell’isola”.

E’ quanto comunica l’esecutivo europeo. “Il sostegno finanziario della Commissione sarà assegnato all’Organizzazione internazionale per le migrazioni, che lavorerà in stretto coordinamento con le autorità italiane e l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo. Sarà data priorità ai migranti vulnerabili, in particolare ai minori non accompagnati, alle donne incinte, alle donne sole con bambini piccoli e alle persone con disabilità. Ai beneficiari saranno forniti, ove necessario, beni di prima necessità come vestiti, cibo e assistenza medica primaria, oltre a un alloggio temporaneo. Il programma prevede anche il trasferimento sicuro da Lampedusa ad altre strutture di accoglienza in Italia”, spiega ancora la Commissione.