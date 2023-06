Migranti, Lucia: “le mie idee sempre uguali, no ad altri centri di accoglienza”

“Certi rumors e alcune testate giornalistiche stamattina parlano di un ipotetico e fantascientifico complotto che l’amministrazione comunale in accordo col governo centrale sta tramando alle spalle della popolazione delle isole Pelagie. A tal proposito volevo dire la mia: sono sempre stato e sempre sarò al fianco della popolazione, pronto a difendere i diritti dei miei concittadini che da troppo tempo soffrono in silenzio il problema dell’immigrazione”. A dirlo è Attilio Lucia, vicesindaco leghista di Lampedusa, replicando al capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Totò Martello. Questultimo, ex primo cittadino, oggi ha sostenuto che vi è la volontà del Governo Meloni di “trasformare Lampedusa da punto di primo approdo per i migranti che restano sull’isola pochi giorni, in un campo a cielo aperto nel quale i migranti potrebbero rimanere anche mesi in attesa della conclusione delle procedure di identificazione stabilite dal recente accordo europeo che ha avuto il sostegno del governo Meloni”. Il tutto ha sottolineato Martello con “il sostegno più o meno esplicito dell’amministrazione comunale”.

“A riguardo invece del discorso fatto in conferenza stampa dal commissario Valenti – dice ancora Lucia -, volevo ricordare a tutti che senza il consenso dell’amministrazione comunale e del popolo di Lampedusa e Linosa nessuna azione verrà intrapresa sul nostro territorio. E’ cambiato il mio modo di dire la mia opinione ma non le mie idee quelle non cambieranno mai. Diciamo no ad altri centri di accoglienza. La nostra isola non può ospitare migliaia di immigrati. Sono pronto a usare tutti gli strumenti a disposizione per salvaguardare il diritto dei lampedusani a vivere in sicurezza e senza situazioni di perenne emergenza”, conclude il vicesindaco.