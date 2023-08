Migranti, Pisano: “Proporrò riconoscimenti premiali per le Forze dell’Ordine”

“Prendo conoscenza della nota congiunta dei sindacati Siap e Anfp con la quale viene denunciata un’importante carenza di organico che renderebbe ancora più gravosa l’attività delle Forze di Polizia presenti a Lampedusa per fronteggiare i continui sbarchi di migranti, aumentati in maniera esponenziale durante il periodo estivo, e che costringerebbe tanti agenti e funzionari a rientrare dalle ferie o, addirittura, a rinunciarvi. Mi preme evidenziare l’ottimo lavoro svolto dal governo per affrontare con i suoi migliori rappresentanti, da S.E. il Prefetto al sig. Questore, dalle Forze di Polizia ai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza ai corpi dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, quella che non è più un’emergenza, ma un fenomeno strutturale.Proporrò al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, l’attribuzione di riconoscimenti premiali per il personale delle Forze dell’Ordine che con lodevole impegno quotidiano riesce a gestire al meglio l’enorme flusso di migranti che approda sulle nostre coste e ribadirò, inoltre, la necessità di promuovere la Questura di Agrigento alla prima fascia (a tal proposito ho già avviato apposite interlocuzioni), ciò garantirebbe quel cospicuo ampliamento di risorse umane che consentirebbe una più rapida ed ottimale gestione del problema”. Questa la nota del deputato nazionale Calogero Pisano.