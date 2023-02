Milleproroghe, Lillo Pisano: “Ora stabilizzare precari ex covid”

La Camera dei Deputati con 198 voti a favore, 128 contrari e 4 astenuti, ha approvato il Decreto Milleproroghe (il testo sarà licenziato definitamente domani), il provvedimento che prevede, al suo interno, la stabilizzazione dei precari ex covid, ovvero i lavoratori utilizzati dalle aziende sanitarie e dalle strutture ospedaliere per fare fronte alla pandemia di coronavirus. Un risultato, quello della stabilizzazione, fortemente voluto dall’On.le Calogero Pisano, il deputato agrigentino che è stato uno dei principali promotori per l’attuazione di un percorso legislativo che portasse all’assunzione definitiva di questi lavoratori.

“Oggi è una giornata importante – afferma l’On.le Calogero Pisano – perché riusciamo a dare dignità, ed un futuro sereno, a migliaia di lavoratori. Il giusto riconoscimento a tutte quelle persone che, con abnegazione e coraggio, hanno lottato in prima linea, anche mettendo a rischio la propria salute, contro il coronavirus. Un obiettivo raggiunto, convintamente perseguito da tutta la maggioranza di governo, che mi rende particolarmente felice e soddisfatto”.