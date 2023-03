Naro, bocciata la mozione di sfiducia al sindaco Brandara

Bocciata la mozione di sfiducia al sindaco Maria Grazia Brandara. La minoranza, maggioritaria nei numeri, si è spaccata in aula dopo un serrato e vivace dibattito. A proporre il ritiro della mozione sono stati due degli stessi firmatari, i consiglieri di opposizione Cangemi e Cremona. A favore della mozione hanno votato sei consiglieri: Arnone, Gallo, Licata, Palmeri, Scanio e il presidente del Consiglio comunale Valvo, contro il quale il consigliere Todaro ha prospettato una mozione di sfiducia non ritenendolo più “super partes”. Se la mozione fosse stata approvata, a Naro si sarebbe votato i prossimi 28 e 29 maggio per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale.