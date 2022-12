Nuovi ingressi a Democrazia cristiana, aderisce il sindaco di Cianciana

“Ho deciso di aderire alla DC e di intraprendere questo nuovo progetto politico premiato dagli elettori alle recenti elezioni regionali. Condivido il percorso del dott. Nello Paturzo , coordinatore cittadino del partito: ci accomuna la passione per la politica e una lunga militanza all’interno dello stesso schieramento, oltre a un solido rapporto personale” scrive in una nota il sindaco di Cianciana Francesco Martorana.

“La mia adesione è legata anche alla sincera stima per l’onorevole Carmelo Pace. Abbiamo affrontato con forza e fermezza, da Sindaci, battaglie importanti per il nostro territorio conseguendo risultati positivi per i nostri concittadini. Questa sinergia, con la sua elezione all’Ars, oggi si rafforza ulteriormente.Un sentito ringraziamento va al Commissario regionale Totò Cuffaro non solo per aver creduto, con forza e coraggio, nel progetto politico di far rivivere la DC coi suoi valori, ma anche per il grande lavoro che sta svolgendo nel territorio agrigentino e siciliano.Tutto questo rappresenta una motivazione importante che crea le premesse fondamentali per il mio impegno e il mio percorso politico nelle istituzioni e nel partito”, ha concluso il primo cittadino.