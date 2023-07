Pesca, Lega: trovato l’accordo tra Regione e Enimed per ristoro danni dei giacimenti offshore

C’è la luce in fondo al tunnel per la marineria licatese. Questa mattina una nutrita delegazione è stata nuovamente ricevuta a Palermo in Assessorato regionale Pesca, dove si è chiusa la trattativa con la Regione ed Enimed. Verrà corrisposta la cifra complessiva di 5 milioni di euro, subito disponibile, sotto forma di ristoro. Ad accompagnare i pescatori anche la vicesindaca e assessore alla pesca, Francesca Platamone, che ha seguito da vicino la vicenda insieme al sindaco Angelo Balsamo.

“La trattativa è andata a buon fine grazie all’impegno della Lega, in primis dell’europarlamentare Annalisa Tardino, dell’assessore Luca Sammartino, nonché del dipartimento regionale e del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Pasqualino Monti. Ho voluto oggi essere presente, accanto ai pescatori, in balia nelle ultime settimane di speculazioni assurde, che spesso li hanno gettati nello sconforto più totale – le parole della Platamone – Si chiude a 5 milioni di euro, somma subito disponibile che servirà a coprire il comparto per un anno. Eni ha, altresì, assicurato che da ottobre si potrà tornare a pescare regolarmente”.

Per la Tardino si tratta di “un risultato molto importante, giunto dopo settimane di trattative. Ringrazio il vicepremier e ministro Matteo Salvini, per aver sin da subito ascoltato l’appello della marineria, il presidente Pasqualino Monti, l’assessore Luca Sammartino per aver condotto le trattative, Lorenzo Viviani, nostro capo dipartimento, e il sindaco Balsamo con la vicesindaco Platamone. Era fondamentale corrispondere un congruo indennizzo ai nostri pescatori, e ringrazio ENI per aver provveduto a compensare i danni derivanti dai lavori dei giacimenti offhore Argo e Cassiopea. Siamo riusciti a coniugare le esigenze di approvvigionamento energetico con il dovuto ristoro dei danni e del mancato guadagno per gli armatori e i lavoratori delle navi da pesca, ferme da settimane”.

Le due esponenti della Lega, infine, si dichiarano soddisfatte per il risultato raggiunto “e, soprattutto, per aver riportato qualche sorriso sui volti dei nostri pescatori”.