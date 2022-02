Pnrr: confronto tra Confindustria Sicilia e i commissari Zes

“Le opportunita’ legate al Pnrr, l’attrazione degli investimenti e il potenziamento degli attuali progetti industriali, la sburocratizzazione, le leve fiscali (come il credito d’imposta) a vantaggio delle imprese. E poi il nodo delle infrastrutture, gli interporti, lo sviluppo del sistema portuale e dell’economia del mare. Su questi grandi temi e’ partito un asse tra gli imprenditori di Confindustria Sicilia e i commissari straordinari delle Zes. (Zona economica speciale)”, afferma una nota dell’associazione degli industriali.

“Il traguardo e’ comune ed e’ quello dello sviluppo industriale. Le Zes sono la potenza in accelerazione”, prosegue la nota. Si e’ svolto stamattina il primo incontro operativo nella sede di Confindustria Sicilia tra gli imprenditori e i due commissari straordinari, Carlo Amenta per la Zes SiciliaOccidentale e Alessandro Di Graziano per la Zes Sicilia Orientale. Un confronto guidato dal presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, per avviare e suggellare la collaborazione tra le strutture commissariali e il mondo delle imprese.

“Primo scoglio: la burocrazia. Tra le priorita’ segnalate dalle imprese e gia’ inserite nell’agenda dei commissari c’e’ la semplificazione amministrativa – commenta il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese – . Se ricondotta a standard virtuosi, la sburocratizzazione puo’ essere la vera leva di sviluppo e attrazione di investimenti”. “Linea di accordo su tutti i temi e sulla tabella di marcia che deve procedere a tappe forzate per recuperare il ritardo fin qui accumulato: le Zes infatti, istituite nel 2017, sono rimaste un’astratta previsione normativa fino a 20 giorni fa, quando sono stati nominati i commissari straordinari. E con loro e’ partita la corsa. Obiettivo: lo sviluppo”, conclude la nota.