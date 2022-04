Politiche sociali, ok dalla Regione ai Piani di zona

Rafforzare il sistema dei servizi sociali, ampliandone l’offerta e migliorandone la qualita’, per rispondere all’aumento di situazioni di vulnerabilita’ e della domanda di servizi generato dalla pandemia. E’ l’obiettivo delle linee guida per la programmazione del Piano di zona 2022-2024 in Sicilia, in applicazione della legge 328 del 2000 attraverso l’utilizzo del Fondo nazionale Politiche sociali 2021-2023, approvate dal governo Musumeci nell’ultima seduta di giunta.

Un documento strategico, che pianifica l’utilizzo di 108 milioni per il triennio (36.084.050,89 euro all’anno) per interventi in favore delle fasce piu’ deboli, applicando i Livelli essenziali delle prestazioni sociali. . . In particolare, nelle linee guida sono state individuate alcune priorita’ di intervento: il rafforzamento del Servizio sociale professionale, che mira ad ampliare la dotazione di assistenti sociali del distretto socio-sanitario; il rafforzamento del Punto unico di accesso, per favorire l’incontro della persona con l’offerta di servizi pubblici; il rafforzamento delle altre professioni sociali, con la costituzione di e’quipe multidisciplinari nei vari ambiti socio-sanitario, scolastico, socio-lavorativo, educativo; la supervisione del personale dei servizi sociali; le dimissioni protette e l’attivazione dell’assistenza domiciliare per soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, al fine di garantire continuita’ di cura e miglioramento della qualita’ della vita; i piani personalizzati per soggetti con disabilita’; gli interventi per l’area dell’infanzia e dell’adolescenza, con rafforzamento dei centri per la famiglia, dei servizi di mediazione familiare, con interventi per favorire l’inclusione dei minori con disabilita’ e fragilita’, con un potenziamento dell’educativa domiciliare.