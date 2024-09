Processo Open Arms, solidarietà di Lucia nei confronti del vicepremier Salvini

“Come si può pensare di condannare a sei anni di reclusione l’ allora ministro nonché leader della lega Matteo Salvini. E per quale motivo ? Perché ha avuto il coraggio di difendere i confini Italiani? O perché ha svolto in maniera opportuna il proprio lavoro da Ministro affrontando a testa alta e senza paura l’ immigrazione clandestina. E allora si , condanniamo tutte quelle persone che ogni giorno difendono il nostro paese al carcere. Tutta la mia solidarietà da rappresentante della Lega e da Vicesindaco del comune di Lampedusa e Linosa va al Capitano Matteo Salvini che difenderò in ogni opportuna sede. Sono pronto a organizzare un sit- in là dove tutto è cominciato, in difesa di quello che dovrebbe essere principio fondamentale per ognuno di noi senza la paura di rischiare sei anni di carcere o di essere perseguitati dalla legge per aver difeso la Nazione.Il mio invito e rivolto a tutti Parlamentari e Senatori che ancora credono nelle leggi italiane”. Questa la nota del vicesindaco di Lampedusa Attilio Lucia nei confronti del vicepremier Matteo Salvini dopo il processo Open Arms che si è svolto nei giorni scorsi a Palermo.