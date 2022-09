Provenzano (Pd): ‘Mi vergogno di assessore salute che ha infangato isola’

In Sicilia “il Pd è uno ed uno solo. Affrontiamo questa campagna elettorale consapevoli che è stato un momento difficile in cui il quadro politico è cambiato spesso ed anche la coalizione che immaginavamo alla fine ha subito il tradimento da parte de M5S”.

Lo afferma a Catania, a margine di una manifestazione elettorale, il segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo.

“Abbiamo il coraggio e la schiena dritta del nostro candidato presidente Caterina Chinnici – aggiunge – che sta affrontando con grande garbo e tenacia questa campagna elettorale”.

“Sono le tre settimane decisive – conclude – quelle in cui si farà la storia politica siciliana per i prossimi cinque anni e siamo convinti di stare dalla parte giusta”.

”La portata storica di queste elezioni riguarda anche il sud e la Sicilia. Sono tra quelli che si è battuto affinché le risorse arrivassero prioritariamente al mezzogiorno. Un sud ed una Sicilia che nel corso degli anni hanno progressivamente accumulato ritardo e marginalità. Noi, negli ultimi anni, abbiamo messo il sud in cima all’agenda politica nazionale anche con il lavoro che ho svolto da ministro”.

Lo afferma a Catania il vice segretario nazionale del Pd Giuseppe Provenzano durante una manifestazione elettorale a Catania.

”Mentre, però, facevamo questo – aggiunge – la Sicilia scivolava ancora di più in una condizione di isolamento”. ”La Sicilia in questi anni – conclude Provenzano – è diventata sempre una isola sempre più marginale. Questa è la condizione in cui l’ha relegata questa destra facendola tornare indietro”.

“Abbiamo sperimentato – aggiunge – in questi anni lo stallo del governo Musumeci, con tutte le riforme ferme. Non c’è stata una riforma in questi anni”.

“Non c’è un piano regionale dei rifiuti e di transizione ecologica all’altezza, oggi, di poter intercettare le risorse. Inutile – aggiunge – che noi ci battevamo per avere il 40% di risorse per il sud. Questa e’ una loro responsabilità e non di altri”.

“In tema di siccità – continua Provenzano – abbiamo avuto una Regione che ha la responsabilità storica di essersi fatta bocciare trentuno progetti per l’irrigazione delle nostre campagne”.

“In tema di sanità, con il disastro della pandemia, io mi vergogno, non l’ho mai votato, di avere avuto un assessore come Razza che ha infangato l’immagine della Sicilia in tutto il mondo, ha truccato sui morti, si devono vergognare per quello che hanno fatto”. .

“Anche per questo – aggiunge – dobbiamo cercare di voltare pagina e lo dobbiamo fare insieme in questa campagna elettorale che ci vede impegnati sua nelle elezioni nazionali e regionali”.

