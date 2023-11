Province, Tardino: “Ritorno alle elezioni dirette, Lega pronta a guida Città metropolitana”

“Confidiamo molto in un’accelerazione del procedimento legislativo nazionale che permetterà di far tornare l’elezione diretta nelle Province e nelle Città metropolitane, a vantaggio dei cittadini. La Lega è in prima linea per arrivare a questo risultato, come dichiarato dal vicepremier Matteo Salvini. E quando si andrà al voto per le Province, la Lega in Sicilia sarà in grado di offrire alla coalizione candidature competenti e autorevoli, per assicurarsi la guida di almeno una tra le più importanti Città metropolitane, oltre che tra le province”. Così Annalisa Tardino, commissaria regionale della Lega in Sicilia. “Del resto – ha aggiunto – il partito ha già rinunciato nel recente passato e con grande senso di responsabilità, a posizioni di vertice in alcune città capoluogo che hanno rinnovato l’amministrazione comunale, e gli alleati dovranno tenerne conto”.