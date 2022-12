Rdc, Schifani: “sostituire il sussidio con la dignità del lavoro regolare”

“La lotta al disagio sociale e alla povertà costituirà per noi un obbiettivo primario”. Lo ha ribadito il governatore siciliano, Renato Schifani, intervenuto oggi all’Assemblea regionale siciliana per le sue dichiarazioni programmatiche. Il presidente della Regione è tornato anche sul reddito di cittadinanza.

“Il Governo regionale è impegnato, in sintonia con il Governo nazionale, a rendere possibile la riqualificazione del reddito di cittadinanza che impone la sostituzione del sussidio con la dignità del lavoro regolare – ha detto – . Ma non possiamo riconoscere che l’operazione è più difficile nella nostra regione caratterizzata da sempre da un tessuto economico più debole rispetto ad altre regioni”. Poi la garanzia alle imprese. “Le sosterremo sul fronte dei costi di produzione, per consentire anche l’impiego di nuova manodopera e cercheremo di rafforzare le politiche attive del lavoro affinché si realizzi il tempestivo incrocio tra domanda e offerta di lavoro”. E per far fronte alle crescenti povertà occorrerà “un tempestivo utilizzo” dei fondi destinati al welfare, “anche attraverso la riorganizzazione dei distretti socio sanitari e l’effettivo decollo dei servizi socio assistenziali”.