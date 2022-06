È quello di Barbara Floridia il nome scelto dal Movimento cinque stelle per le primarie dell’area progressista in Sicilia in vista delle elezioni regionali d’autunno. La sottosegretaria all’Istruzione, messinese, l’ha spuntata su una rosa ristretta che conteneva anche i nomi dei deputati Ars Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri. Floridia sfiderà Caterina Chinnici e Claudio Fava, già in campo da tempo. Si voterà online e nei gazebo il 23 luglio.