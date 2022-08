Regionali, il Terzo Polo guidato da Gaetano Armao presenta i candidati agrigentini

Il Terzo Polo guidato dal vicepresidente uscente della Regione, nonché assessore all’Economia Gaetano Armao oggi è stato ad Agrigento per presentare i candidati agrigentini in vista delle elezioni regionali del 25 settembre.

Nel collegio della città dei Templi spiccano i nomi dell’ex sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola, Rino Lo Giudice, Decimo Agnello, dell’attuale sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, Chiara Di Lorenzo, Serafina Palminteri.











“Il terzo polo è un’alternativa alle polarizzazioni di centro destra e centro sinistra. La nostra proposta aggrega le forze liberal-riformiste, socialiste e cattoliche”, dichiara Gaetano Armao. Per fermare i migranti non c’è bisogno di blocco navale, ma basta fare delle scelte d’intelligenza. Agrigento, continua Armao, è una terra di frontiera, è la cerniera d’Europa che può diventare luogo di incontro non solo culturale, ma economico e finanziario. Questa è la nostra prospettiva”.

Sul tema dei rifiuti, tasto dolente in Sicilia, il candidato presidente si dice favorevole ai termovalorizzatori e ai rigassificatori. Altro tema fondamentale è quello che riguarda i giovani. “Prima da professore universitario e poi come assessore regionale, ho sempre guardato ai giovani, a come fare ritornare i cervelli in fuga, e con il programma “Resto al Sud” abbiamo dato l’opportunità di dare finanziamenti importanti alle aziende che vogliono creare opportunità lavorative concrete per i giovani”.



Presente anche il senatore Davide Faraone, candidato alle politiche come capolista della lista Azione-Italia Viva Calenda nel collegio plurinominale Sicilia 1-P01, nella citta’ di Palermo, e come capolista sempre nel collegio plurinominale Sicilia 1-P02 che comprende le citta’ di Gela, Agrigento e Marsala.

Le interviste