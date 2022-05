Regionali, Musumeci: “confermo mia candidatura, spero in centrodestra “

“La mia ricandidatura è confermata, si tratta di capire quale sarà il perimetro della coalizione. Spero che tutto il centrodestra sia compatto, altrimenti decideranno i partiti che hanno voluto la mia candidatura”. Queste le parole del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenendo alla trasmissione radiofonica di Radiouno “Un giorno da pecora”. Musumeci ha poi aggiunto: “Il centrodestra è maggioranza morale in Sicilia e se si presentasse diviso, si suiciderebbe. E’ una questione nazionale di metodo su come trovare un punto di equilibrio. La Sicilia è il primo ostacolo per trovare un punto di equilibrio, ma sono convinto che ci riusciremo”.