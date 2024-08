Ribera, via libera a 84 dipendenti del comune per un contratto a 30 ore settimanali 

La giunta del Comune di Ribera ha deliberato la trasformazione dei contratti di lavoro per gli 84 dipendenti di ruolo part-time a 30 ore settimanali. All’ottimo risultato si è arrivati dopo un confronto serrato con l’Amministrazione, i dirigenti e i funzionari comunali che ha visto un’ampia partecipazione di tutti i lavoratori con numerose assemblee ed iniziative di lotta.

Diamo atto dell’impegno profuso dal Sindaco, Matteo Ruvolo, il quale ha creduto nella possibilità, attraverso la valorizzazione del personale, di potenziare i servizi pubblici che il Comune di Ribera rende ai cittadini. Al risultato ha contribuito il Consiglio Comunale approvando la proposta di bilancio presentata dalla Giunta Comunale. La Fp Cgil di Agrigento considera questo risultato importante ma non risolutivo della vertenza in corso in quanto l’obiettivo è quello di migliorare la situazione dei dipendenti del Comune di Ribera con contratti a tempo pieno di 36 ore settimanali.

Anche il Sindaco, Matteo Ruvolo, ha dichiarato di essere favorevole al percorso iniziato, i lavoratori auspicano che già dai prossimi mesi si proceda a creare le condizioni per la definitiva soluzione della vertenza. Abbiamo certamente dimostrato che l’impegno, l’intraprendenza, l’unione dei lavoratori, del sindacato e la volontà di affrontare e risolvere le questioni da parte della politica portano frutti importanti. Con questo risultato, pur con il con il confronto a tratti molto aspro, possiamo affermare che nel Comune di Ribera si stanno raggiungendo numerosi risultati come le progressioni verticali, i differenziali economici e l’applicazione degli altri istituti contrattuali. Chiediamo, inoltre, di procedere celermente con la stabilizzazione del personale ASU, per la quale ci sono tutte le condizioni previste dalla legislazione Regionale, per potere attuare la missione del lavoro pubblico di fornire servizi pubblici sempre più efficaci ed efficienti ai cittadini.