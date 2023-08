Rilancio dell’azione politica della Democrazia Cristiana Storica in Sicilia e Calabria

Alla presenza del segretario nazionale della Democrazia Cristiana Storica Franco Ferrari si sono riuniti a Falerna (Cz) i dirigenti della DC per organizzare e promuovere l’azione politica del partito in Sicilia e in Calabria. All’incontro sono intervenuti molti dirigenti locali e tra questi il segretario Regionale della Calabria Sergio Serra, il segretario regionale della Sicilia Antonio Labate che è anche responsabile nazionale del Dipartimento della Pubblica Istruzione, il componente del Dipartimento all’agricoltura di Lamezia Terme Vincenzo Natali, il responsabile organizzativo e dell’Associazione Terra di Calabria, Sandro Gallo. Presente anche il segretario provinciale di Grosseto Mario Fazio, l’avv. Roberto De Sandro e l’editore Massimiliano Lanzani.

Nel chiudere i lavori il segretario nazionale Franco Ferrari ha dichiarato che “la Democrazia Cristiana storica è fortemente ancorata alla sua tradizione moderata e popolare. Per noi rimangono fondamentali le politiche in favore dei ceti più deboli , i valori del cattolicesimo e della libertà”. “ Sui territori– conclude Franco Ferrari- costruiremo alleanze politiche, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, in forte connessione e simbiosi con Forza Italia con la quale abbiamo da tempo un’intesa strategica e una interlocuzione positiva sulle questioni strategiche di fondo”. Nelle prossime settimane la Democrazia Cristiana Storica si farà promotrice di una serie di iniziative locali che hanno sempre al centro i bisogni della gente tenendo conto delle specificità delle due regioni del Sud”.