S. Stefano Quisquina, Monica Traina eletta baby sindaco

A Santo Stefano di Quisquina presso la Sala Consiliare del Comune, in presenza del sindaco Francesco Cacciatore, si è insediato il baby sindaco e il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Monica Traina della II B è stata eletta Baby Sindaco che durante il suo intervento ha illustrato il programma, le idee e le proposte da realizzare, a cominciare dalle iniziative di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente, i progetti per la cultura e per lo sport, gli interventi sulla viabilità del territorio.

“Un momento particolarmente significativo e anche emozionante con tanta partecipazione ed entusiasmo da parte degli studenti del nostro Istituto Comprensivo Maestro L.Panepinto. Il Ccr è uno strumento partecipativo ed educativo, pensato per un’amministrazione del bene comune generata con i cittadini, una responsabilità condivisa che consenta di sviluppare un nuovo protagonismo tra i più giovani”, ha dichiarato il primo cittadino Cacciatore.

A fianco della baby sindaco la giunta formata da Michele Alferi, Alida Marino, Marika Spallino, Diletta Traina, mentre i componenti del Consiglio dei Ragazzi è composto da: Carla Cognata, Alberto Traina, Federico Cammarata, Jennifer Pensato, Marco Aiosa, Carla D’angelo, Simona Cacciatore, Francesco Militello, Michelle Alferi, Alberta Ferlita, Fabiola Valenti, Giuseppe Rizzo, Manfredi Cacciatore, Alessio Ferlita, Edoardo Cenere Massaro, Simona Cammaroto, Ginevra Cacciatore e Rosario Presti. Le commissioni sono presiedute dai studenti: Stefano Pullara, Leon Pensato, Angelo Pio Pullara, Myriam Scozzari, Chiara Ippolito, Carla D’angelo e Giulia Pitisci.

“Il consiglio comunale dei ragazzi rappresenta un’importante modalità di partecipazione alla vita della comunità permette di collaborare con gli adulti e contribuire alle scelte. Per questo è importantissimo che comprendiate la bellezza della vostra responsabilità, che vi appassionate e vi impegnate per perseguire con entusiasmo i vostri obiettivi per rendere S.Stefano sempre più bella e vivibile, hanno continuato il Sindaco Francesco Cacciatore e il Presidente del CC Enzo Greco.