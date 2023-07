Sanità agrigentina in ginocchio, Iacono (Pd) presenta interrogazione parlamentare

Criticità nella sanità agrigentina, presentata interrogazione al Ministero della Salute dal deputato Pd Giovanna Iacono.

L’atto è stato depositato nel primo pomeriggio di oggi e chiede chiarimenti su quanto sta avvenendo in provincia con particolare riferimento alle dimissioni del direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

“Un fatto – spiega Iacono – che mette in evidenza ulteriormente e drammaticamente la grave crisi che interessa il servizio sanitario pubblico del territorio agrigentino e della Sicilia più in generale. Tra i problemi più evidenti c’è ovviamente la carenza di personale, con una differenza significativa tra i numeri previsti nelle piante organiche e il dato dei lavoratori in servizio”.

Solo per fare un esempio, nell’ambito degli ospedali di Agrigento, Sciacca, Licata, Canicattì e Ribera su 63 medici dell’area di emergenza/urgenza previsti ne risultano in servizio circa la metà.

“Tali carenze – continua Iacono – si registrano in tutti i reparti, determinando una situazione difficile per operatori e pazienti, anche nell’ambito della medicina di base e delle guardie mediche e nelle commissioni per accertare le invalidità civili. Nella mia interrogazione – conclude – ho quindi chiesto di sapere se il Ministro è a conoscenza di quanto sta accadendo e quali iniziative intende attivare per quanto di propria competenza per provvedere a potenziare gli organici in servizio presso gli ospedali del territorio agrigentino e di tutto il servizio sanitario territoriale”.