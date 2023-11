Santo Stefano di Quisquina, approvato bilancio di previsione 2024

“Pur nel rigoroso rispetto della nuova normativa sul “Bilancio Tecnico” grazie ad un lavoro di squadra coordinato dall’infaticabile Dott.ssa Gagliano responsabile dell’area Finanziaria, siamo riusciti in largo anticipo ad approvare in giunta il Bilancio di Previsione 2024-26 e il Documento Unico di programmazione economica anticipando ulteriormente i tempi rispetto alle scadenze del calendario amministrativo e mantenendo inalterati il livello qualitativo dei servizi.” Cosi il sindaco di Santo Stefano di Quisquina Francesco Cacciatore che continua : “Approvare in largo anticipo il Bilancio di Previsione 2024 vuol dire dotarsi dello strumento più importante per una pubblica amministrazione, fondamentale per attuare il programma amministrativo, poter partecipare a tutti i bandi e dare risposte concrete alle aspettative della cittadinanza tutta. Un bilancio con i conti rigorosamente in ordine che, nonostante le difficoltà, mantiene tutti i servizi essenziali, prosegue gli interventi di rigenerazione urbana grazie ai finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere continuando ad investire nella crescita professionale e nel ricambio generazionale del personale dipendente prevedendo significative prospettive di crescita e sviluppo per la nostra comunità”.

Il documento contabile è stato trasmesso al Revisore dei Conti per il parere di competenza, seguirà l’iter con l’inserimento nell’ordine del giorno del Consiglio comunale.